Rajasthan: BJP के वरिष्ठ नेता ने दिया इस्तीफा, 50 साल तक पार्टी में रहे; ‘गद्दार-बेवड़ा’ कहकर अपमानित करने का आरोप

Rajasthan Rajsamand BJP Leader Resigns: देवगढ़ (राजसमंद): जनसंघ के दौर से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहे वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रधान एवं लसानी ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान चिरंजीलाल टांक ने पांच दशक के राजनीतिक जुड़ाव के बाद पार्टी की सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र बीजेपी के राजसमंद जिला अध्यक्ष जगदीशचंद्र पालीवाल को भेजा है। अपने इस्तीफे में टांक ने संगठन और सत्ता स्तर पर पिछले 10-12 वर्षों से लगातार अनदेखी और उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए अपनी पीड़ा जाहिर की है।