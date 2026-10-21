Rajsamand Panchayat Chunav 2026: जिला परिषद के 13 और पंचायत समिति के 81 वार्डों में पहले चरण का चुनाव कल, मैदान में 192 उम्मीदवार

मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 2140 मतदानकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए 171 कार्मिक रिजर्व में रखे गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत व्यवस्था की जा सके। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में मतदान दलों को आवंटित केंद्रों के अनुसार निर्वाचन सामग्री सौंपी गई। प्रशिक्षण के दौरान मतदान प्रक्रिया और निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। प्रशासन का जोर मतदान केंद्रों पर जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने और प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से पूरा कराने पर है।