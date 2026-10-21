Rajsamand Panchayat Chunav 2026: जिला परिषद के 13 और पंचायत समिति के 81 वार्डों में पहले चरण का चुनाव कल, मैदान में 192 उम्मीदवार

Rajsamand Panchayat Election: मतदान केंद्रों के लिए रवाना होते मतदान कर्मी (फोटो-पत्रिका)
राजसमंद। पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को राजसमंद जिले की पांच पंचायत समितियों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान होगा। कुंभलगढ़, खमनोर, आमेट, चारभुजा और देलवाड़ा में होने वाले चुनाव में 3 लाख 65 हजार 313 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जिला परिषद के 13 और पंचायत समिति के 81 वार्डों के लिए कुल 192 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदान के साथ ही इन सभी उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में दर्ज हो जाएगा।
चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अब फैसला मतदाताओं के हाथ में है। प्रशासन ने मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। बुधवार को राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण देने के साथ निर्वाचन सामग्री वितरित की गई। इसके बाद दलों को उनके आवंटित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया।
इस चुनाव में मतदानकर्मियों की जिम्मेदारी जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के मतदान तक ही सीमित नहीं रहेगी। उन्हें संबंधित ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच चुनाव की प्रक्रिया भी संपन्न करानी होगी। जिले की 133 ग्राम पंचायतों के कुल 1155 वार्ड इस चुनावी प्रक्रिया में शामिल हैं। मतदान के लिए 428 केंद्र निर्धारित किए गए हैं।
पहले चरण में पांच पंचायत समितियों के 94 वार्डों में चुनाव होंगे। इनमें जिला परिषद के 13 और पंचायत समिति के 81 वार्ड शामिल हैं। कुल 3,65,313 मतदाताओं में 1,76,070 महिलाएं और 1,89,243 पुरुष मतदाता हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुबह निर्धारित समय के अनुसार मतदान कराया जाएगा।
पांच पंचायत समितियों में सदस्य पद के लिए 150 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जबकि जिला परिषद के 13 वार्डों के लिए 42 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस तरह कुल 192 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। पंचायत समिति स्तर पर आमेट में 41, चारभुजा में 31, देलवाड़ा में 34, खमनोर में 44 और कुंभलगढ़ में 43 प्रत्याशी मैदान में हैं।
जिला परिषद के लिए वार्ड संख्या 1 से 10 और 20 से 22 तक मतदान होगा। इन सीटों पर अलग-अलग राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। मतदाता जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य, दोनों पदों के लिए अपना मत देंगे।
मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 2140 मतदानकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए 171 कार्मिक रिजर्व में रखे गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत व्यवस्था की जा सके। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में मतदान दलों को आवंटित केंद्रों के अनुसार निर्वाचन सामग्री सौंपी गई। प्रशिक्षण के दौरान मतदान प्रक्रिया और निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। प्रशासन का जोर मतदान केंद्रों पर जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने और प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से पूरा कराने पर है।
|पंचायत समिति
|महिला मतदाता
|पुरुष मतदाता
|कुल मतदाता
|आमेट
|39,710
|42,311
|82,021
|कुंभलगढ़
|28,595
|31,225
|59,820
|चारभुजा
|30,848
|33,231
|64,079
|खमनोर
|47,395
|50,829
|98,224
|देलवाड़ा
|29,522
|31,647
|61,170
|कुल
|1,76,070
|1,89,243
|3,65,313
|पंचायत समिति
|मतदान केंद्र
|आमेट
|109
|कुंभलगढ़
|69
|चारभुजा
|74
|खमनोर
|111
|देलवाड़ा
|65
|कुल
|428
|क्षेत्र
|जिला परिषद वार्ड
|आमेट
|3
|कुंभलगढ़
|2
|चारभुजा
|2
|खमनोर
|3
|देलवाड़ा
|3
|कुल
|13
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