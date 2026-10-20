20 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजसमंद

Dussehra Unique Tradition : दशहरे पर राजस्थान में अनूठी परंपरा, चारभुजा में गोलियों और पत्थरों से किया रावण को जमींदोज

Dussehra Charbhuja : राजसमंद. धार्मिक नगरी चारभुजाजी में दशहरे पर रावण दहन की परंपरा सबसे अलग है। यहां रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतले नहीं बनाए जाते, बल्कि जवाहर मैदान में उनकी प्रतिमाएं बनाकर गोलियों और पत्थरों से जमींदोज किया जाता है।
2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 20, 2026

dussehra rajasthan unique tradition charbhuja bullets stones ravana killed

Dussehra Charbhuja : पत्थरों से बनी रावण की प्रतिमा,गोलियां दागते हुए देवस्थान के सिपाही। फोटो पत्रिका

राजसमंद. धार्मिक नगरी चारभुजाजी में दशहरे पर रावण दहन की परंपरा सबसे अलग है। यहां रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतले नहीं बनाए जाते, बल्कि जवाहर मैदान में उनकी प्रतिमाएं बनाकर गोलियों और पत्थरों से जमींदोज किया जाता है। वर्षों से चली आ रही इस अनूठी परंपरा को देखने आस पास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। सरगरा समाज के प्रतिनिधि मांगीलाल सरगरा ने मैदान में तीनों की प्रतिमाएं बनाई गईं। रावण का मुखौटा मटके को फोड़कर तैयार किया गया और उसकी नाभि में मटका रखकर रंग-रोगन किया गया। इसके बाद रावण वध की पारंपरिक रस्मों का सिलसिला शुरू हुआ।

राजसमंद के चारभुजा जी की साइन कसर आरती करीब शाम 4.30 बजे संपन्न होने के बाद मंदिर से राम सेना रवाना हुई। ढोल-नगाड़ों, निशान, छड़ी, चंवर और भगवा ध्वज के साथ निकली राम सेना इमली वाले हनुमान स्थल पहुंची, जहां अस्त्र-शस्त्र का पूजन किया गया। इसके बाद बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी की बालिकाओं ने अखाड़ा प्रदर्शन किया। इमली वाले के पास स्थित राम द्वारा अखाड़े में विराजित राम की प्रतिमा को सजाकर पालकी में विराजमान कराया गया। चंवर ढुलाते हुए राम सेना रावण वध के लिए आगे बढ़ी। रास्तेभर जयघोष और नारों से माहौल गूंजता रहा।

बलि प्रथा की रस्म के तहत कद्दू को तलवार से काटा

परंपरा के अनुसार, सिपाही सोहन सिंह ने बलि प्रथा की रस्म के तहत कद्दू को तलवार से काटा। इसके बाद राम सेना ठीक शाम 5 बजे जवाहर मैदान पहुंची। वहां राम की प्रतिमा को ऊंचे आसन पर विराजमान कराया गया, जबकि देवस्थान विभाग के सिपाही रावण की प्रतिमा पर गोलियां चलाने के लिए तैयार हुए। बंदूकों में गोलियां और बारूद भरे गए। मैदान में मौजूद दर्शकों की निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि किस सिपाही की गोली से रावण की प्रतिमा छलनी होगी।

बालकों की सेना ने पत्थर मार-मारकर रावण को जमींदोज किया

सिपाहियों ने दो-तीन राउंड गोलियां चलाईं, लेकिन रावण की प्रतिमा का वध नहीं हो सका। बंदूकों के ठीक से काम नहीं करने के कारण दर्शकों को निराशा हुई। आखिरकार बालकों की सेना ने पत्थर मार-मारकर रावण की प्रतिमा को जमींदोज किया। राम सेना ने भी शेष प्रतिमा को धराशायी कर दिया। इसके साथ ही मैदान में राम के जयकारे और विजय घोष गूंज उठे।

पुजारी ने प्रसाद वितरित किया

रावण वध के बाद राम की प्रतिमा को सिर पर धारण कर राम सेना वापस अखाड़े वाले राम मंदिर पहुंची। वहां प्रतिमा को पुनः मंदिर में स्थापित किया गया और आरती की गई। अंत में पुजारी गणेश लाल बगड़वाल ने प्रसाद वितरित किया।

Tiger Shroff Firing Case : एसपी कोटा तेजस्वनी गौतम का बड़ा खुलासा, जयपुर से भागने की फिराक में थे आरोपी

ये भी पढ़ें
tiger shroff firing case sp kota tejaswani gautam big revelation

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Oct 2026 10:52 pm

Published on:

20 Oct 2026 10:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / Dussehra Unique Tradition : दशहरे पर राजस्थान में अनूठी परंपरा, चारभुजा में गोलियों और पत्थरों से किया रावण को जमींदोज

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजसमंद: मशीनों के दौर में भी मिट्टी की कुश्ती का जुनून बरकरार, कांकरोली का शक्करकुड़ी अखाड़ा सहेजे है सदियों पुरानी विरासत

rajsamand shakkarkudi akhara kankroli
राजसमंद

Rajsamand: जिला प्रमुख की कुर्सी पर किसका होगा कब्जा? सियासी गणित में उलझी भाजपा-कांग्रेस; 14 महिला वार्डों पर नजर

Rajsamand Zila Pramukh Election 2026
राजसमंद

राजस्थान पंचायत चुनाव के बीच BJP-कांग्रेस को झटका: महापंचायत में कुमावत समाज का एलान- किसी दल का टिकट नहीं लेंगे

Kumawat Mahapanchayat Rajsamand
राजसमंद

Rajasthan : ‘कार्यकर्ताओं का है पंचायत चुनाव’, मदन राठौड़ का स्पष्ट संदेश – व्यक्तिगत या परिवारवाद नहीं चलेगा

rajasthan panchayat elections madan rathore said personalism not work
राजसमंद

Rajasthan Farmers: बारिश रूठी तो खेतों में संकट, खाद की मांग भी हुई कम

rajasthan farmers fertilizer
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.