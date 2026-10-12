राजसमंद: मशीनों के दौर में भी मिट्टी की कुश्ती का जुनून बरकरार, कांकरोली का शक्करकुड़ी अखाड़ा सहेजे है सदियों पुरानी विरासत

Rajsamand Shakkarkudi Akhara Kankroli: आधुनिक जिम में मशीनों के बीच पसीना बहाने का चलन भले ही तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन मिट्टी की सौंधी महक और कुश्ती के पारंपरिक दांव-पेच का आकर्षण आज भी बरकरार है। राजसमंद जिले में कांकरोली की रामधुन गली स्थित नजरवाड़ी व्यायामशाला, जिसे शक्करकुड़ी अखाड़े के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिकता के दौर में देसी व्यायाम और पारंपरिक कुश्ती की विरासत को सहेजे हुए है। श्री द्वारकाधीश मंदिर के समय से स्थापित बताया जाने वाला यह अखाड़ा पुरानी परंपराओं को जीवंत रखने की मिसाल है।