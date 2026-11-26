राजसमंद। प्रभु श्रीनाथजी के दर्शन के बाद गुरुवार अलसुबह पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मंदिर परिसर में उन्हें सांस लेने में परेशानी महसूस हुई, जिसके बाद वे असहज हो गए। स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल श्री गोवर्धन राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने उनकी स्वास्थ्य जांच की। जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें स्वस्थ बताया। इसके बाद धनखड़ ने भी राहत महसूस की और चिकित्सालय से सीधे उदयपुर के लिए रवाना हो गए।