सुंदर देवी की चुनावी पारी की शुरुआत वर्ष 2020 में हुई, जब उन्होंने पहली बार ग्राम पंचायत पीपली आचार्यान से सरपंच का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। वर्ष 2025 के बाद पंचायत चुनावों में अतिरिक्त समय मिलने के चलते उनका सरपंच कार्यकाल छह साल से अधिक हो गया। इसके बाद वर्ष 2026 में उन्होंने जिला परिषद के वार्ड संख्या 15 से चुनावी मैदान में उतरकर जीत हासिल की। जिला परिषद सदस्य बनने के बाद सुंदर देवी की राजनीतिक यात्रा को एक और बड़ा पड़ाव मिला। 25 नवंबर को हुए जिला प्रमुख के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की ओर से दावेदारी पेश की। पार्टी के जिला परिषद सदस्यों के संख्याबल और संगठनात्मक समीकरणों के बीच उन्हें जिला प्रमुख पद का प्रत्याशी बनाया गया। चुनाव में कांग्रेस के 17 सदस्यों का समर्थन मिलने के बाद उन्होंने पांच मतों से जीत दर्ज कर जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल कर ली।