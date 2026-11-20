Rajsamand Panchayat Election 2026 Result Live: राजसमंद पंचायत समिति के सभी 25 वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा ने 6 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 3 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 2 वार्डों में सफलता मिली। जिले की 9 पंचायत समितियों के कुल 161 वार्डों की मतगणना पूरी हो चुकी है। इसके लिए 96 टेबल पर मतों की गिनती की गई।