Rajsamand Panchayat Election 2026 Result Live
Rajsamand Panchayat Election 2026 Result Live: राजसमंद पंचायत समिति के सभी 25 वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा ने 6 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 3 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 2 वार्डों में सफलता मिली। जिले की 9 पंचायत समितियों के कुल 161 वार्डों की मतगणना पूरी हो चुकी है। इसके लिए 96 टेबल पर मतों की गिनती की गई।
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|लक्ष्मण लाल (कांग्रेस)
|2
|सूरत सिंह (भाजपा)
|3
|चमना राम (कांग्रेस)
|4
|दल्ला राम (भाजपा)
|5
|गणेश सिंह (भाजपा)
|6
|नीमा गमेती (कांग्रेस)
|7
|मदन सिंह चौहान (भाजपा)
|8
|भेरूलाल (कांग्रेस)
|9
|उषा मीणा (कांग्रेस)
|10
|निहारिका राव (कांग्रेस)
|11
|मोहिनी बैरवा (कांग्रेस)
|12
|अमर चन्द गाडरी (कांग्रेस)
|13
|काली देवी (कांग्रेस)
|14
|नरहरिदेव (भाजपा)
|15
|सुन्दर (कांग्रेस)
|16
|चन्द्रशेखर (भाजपा)
|17
|कर्णवीर सिंह (भाजपा)
|18
|महालक्ष्मी (कांग्रेस)
|19
|निरमा तेली (कांग्रेस)
|20
|विक्रम सिंह (भाजपा)
|21
|अनिल (भाजपा)
|22
|घीसी देवी (भाजपा)
|23
|हविया कंवर (कांग्रेस)
|24
|महेन्द्र कुमार (कांग्रेस)
|25
|मीरा देवी (कांग्रेस)
|26
|लाडू देवी (भाजपा)
|27
|नैनू देवी (कांग्रेस)
|28
|निर्मला कंवर (भाजपा)
|29
|उदय सिंह (कांग्रेस)
कुल 29 वार्डों में परिणाम: कांग्रेस – 18, भाजपा – 11।
आमेट पंचायत समिति चुनाव 2026: वार्डवार विजेता सूची
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|चन्द्रिका कँवर (कांग्रेस)
|2
|लक्ष्मण लाल भील (कांग्रेस)
|3
|शम्भू सिंह (भाजपा)
|4
|कंचन गुर्जर (कांग्रेस)
|5
|विनोद कुमार रैगर (कांग्रेस)
|6
|दुर्गा भील (भाजपा)
|7
|कमला (भाजपा)
|8
|शिव लाल जाट (कांग्रेस)
|9
|गणेश कँवर (कांग्रेस)
|10
|कंचन देवी रेगर (कांग्रेस)
|11
|पिन्टू कँवर (भाजपा)
|12
|चुन्नी लाल (भाजपा)
|13
|राधा पालीवाल (कांग्रेस)
|14
|गोटी देवी (भाजपा)
|15
|भगवान सिंह (भाजपा)
|16
|टमा कंवर (कांग्रेस)
|17
|प्रकाश (कांग्रेस)
कुल 17 वार्डों में परिणाम: कांग्रेस – 10, भाजपा – 7।
भीम पंचायत समिति चुनाव 2026: वार्डवार विजेता सूची
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|शांति (भाजपा)
|2
|नरेन्द्र सिंह (भाजपा)
|3
|कन्या चौहान (कांग्रेस)
|4
|राम लाल (कांग्रेस)
|5
|महेंद्र सिंह (कांग्रेस)
|6
|उदी कंवर (कांग्रेस)
|7
|इन्द्रा देवी (कांग्रेस)
|8
|पुष्पा कंवर (भाजपा)
|9
|प्रभु सिंह (कांग्रेस)
|10
|किशोर सिंह (कांग्रेस)
|11
|जमना (भाजपा)
|12
|कमला देवी (कांग्रेस)
|13
|गीता देवी (भाजपा)
|14
|दशरथ सिंह (कांग्रेस)
|15
|शीला देवी (भाजपा)
|16
|सुनीता देवी (भाजपा)
|17
|अभिषेक सिंह (कांग्रेस)
|18
|नारायण सिंह (कांग्रेस)
|19
|सपना कुमारी (कांग्रेस)
कुल 19 वार्डों में परिणाम: कांग्रेस – 12, भाजपा – 7।
चारभुजा (गढ़बोर) पंचायत समिति चुनाव 2026: वार्डवार विजेता सूची
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|विनोद कुंवर खरवड (भाजपा)
|2
|पनकी बाई केसरसिंह दसाणा (भाजपा)
|3
|प्रिया पालीवाल (भाजपा)
|4
|नागेश्वर भील (भाजपा)
|5
|देवी सिंह (भाजपा)
|6
|कालु राम प्रजापत (कांग्रेस)
|7
|टमुडी (भाजपा)
|8
|सायर कुंवर (कांग्रेस)
|9
|लक्ष्मण भीमराज जोशी (कांग्रेस)
|10
|रामकन्या (भाजपा)
|11
|कैलाशी मेघवाल (कांग्रेस)
|12
|नारायण लाल (कांग्रेस)
|13
|नैन सिंह (कांग्रेस)
|14
|राम सिंह (कांग्रेस)
|15
|गोपीलाल (भाजपा)
कुल 15 वार्डों में परिणाम: भाजपा – 8, कांग्रेस – 7।
देलवाड़ा पंचायत समिति चुनाव 2026: वार्डवार विजेता सूची
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|मीना देवी (भाजपा)
|2
|हकमी (कांग्रेस)
|3
|नीतु गमेती (कांग्रेस)
|4
|उदयलाल गमेती (भाजपा)
|5
|मांगी लाल (कांग्रेस)
|6
|रानी देवी खटीक (भाजपा)
|7
|राजेन्द्र भील (कांग्रेस)
|8
|बाबुलाल डांगी (भाजपा)
|9
|कृष्णा (आरएलपी)
|10
|रामेश्वर लाल (कांग्रेस)
|11
|जितेन्द्र सिंह डुलावत (भाजपा)
|12
|आशा कुंवर (कांग्रेस)
|13
|प्रेम बाई (कांग्रेस)
|14
|उम्मेद कुंवर (कांग्रेस)
|15
|श्रवण सिंह झाला (कांग्रेस)
कुल 15 वार्डों में परिणाम: कांग्रेस – 9, भाजपा – 5, आरएलपी – 1।
देवगढ़ पंचायत समिति चुनाव 2026: वार्डवार विजेता सूची
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|श्रवण सिंह (कांग्रेस)
|2
|जमना सालवी (कांग्रेस)
|3
|रतन कंवर (भाजपा)
|4
|अर्जुन सिंह (भाजपा)
|5
|धापू (कांग्रेस)
|6
|गीता गुर्जर (कांग्रेस)
|7
|युवराज सिंह (कांग्रेस)
|8
|जमना (कांग्रेस)
|9
|रेखा रेगर (कांग्रेस)
|10
|राजूलाल (भाजपा)
|11
|हीरा (कांग्रेस)
|12
|रमेश (भाजपा)
|13
|सीता देवी (कांग्रेस)
|14
|मीरा कुमारी गुर्जर (भाजपा)
|15
|पूजा मेवाड़ा (कांग्रेस)
कुल 15 वार्डों में परिणाम: कांग्रेस – 10, भाजपा – 5।
खमनोर पंचायत समिति चुनाव 2026: वार्डवार विजेता सूची
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|कुक सिंह (कांग्रेस)
|2
|चंदूलाल उर्फ चंद्रशेखर (भाजपा)
|3
|शिवा (कांग्रेस)
|4
|मोहन (कांग्रेस)
|5
|गंगा (कांग्रेस)
|6
|तुलसी गायरी (कांग्रेस)
|7
|भूरी बाई (कांग्रेस)
|8
|भेरू लाल (कांग्रेस)
|9
|जयदीप सिंह (निर्दलीय)
|10
|रामप्रसाद खटीक (कांग्रेस)
|11
|वैभवराज सिंह चौहान (कांग्रेस)
|12
|रामचन्द्र जोशी (कांग्रेस)
|13
|माया कुँवर (भाजपा)
|14
|अर्चना अरविंद सिंह चौहान (कांग्रेस)
|15
|कीला कुंवर (भाजपा)
|16
|मंजु (भाजपा)
|17
|सुन्दर बाई बलाई (कांग्रेस)
|18
|सोहन सिंह (कांग्रेस)
|19
|मीना पालीवाल (कांग्रेस)
कुल 19 वार्डों में परिणाम: कांग्रेस – 14, भाजपा – 4, निर्दलीय – 1।
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|पन्नाराम (कांग्रेस)
|2
|नारु राम (कांग्रेस)
|3
|केसर देवी (कांग्रेस)
|4
|सरीता देवी (कांग्रेस)
|5
|मगनसिंह (भाजपा)
|6
|टमुड़ी (कांग्रेस)
|7
|अमरी बाई (बीएपी)
|8
|शंकर लाल (निर्दलीय)
|9
|दुर्गा (कांग्रेस)
|10
|सत्यनारायण (कांग्रेस)
|11
|तुलसी राम (कांग्रेस)
|12
|मांगी लाल (कांग्रेस)
|13
|दलपत कुंवर (भाजपा)
|14
|मयंक जोशी (कांग्रेस)
|15
|ब्रज कुंवर (भाजपा)
पार्टीवार सीटें: कांग्रेस 10, भाजपा 3, बीएपी 1 और निर्दलीय 1।
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|माधव लाल पुत्र बंशी लाल (भाजपा)
|2
|चन्दा (कांग्रेस)
|3
|शंभू लाल (कांग्रेस)
|4
|टमु बाई (कांग्रेस)
|5
|माधव लाल (कांग्रेस)
|6
|राम लाल यादव (कांग्रेस)
|7
|महेन्द्र मान (भाजपा)
|8
|मुन्नी सुखवाल (कांग्रेस)
|9
|प्रभा दाधीच (कांग्रेस)
|10
|खुशबु अहीर (कांग्रेस)
|11
|लक्ष्मी देवी (भाजपा)
|12
|अनिता व्यास (कांग्रेस)
|13
|देवी लाल (भाजपा)
|14
|शेलेन्द्र (भाजपा)
|15
|भगवती रेगर (भाजपा)
|16
|नारायण लाल (भाजपा)
|17
|निर्मला माली (कांग्रेस)
|18
|बालू राम (कांग्रेस)
|19
|मुकेश जाट (कांग्रेस)
|20
|किशन लाल खटीक (कांग्रेस)
|21
|कमला (कांग्रेस)
पार्टीवार सीटें: कांग्रेस 14, भाजपा 7।
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|नर्बदा (भाजपा)
|2
|संगीता गुर्जर (कांग्रेस)
|3
|शंकर कुवर (भाजपा)
|4
|सुन्दर बाई (कांग्रेस)
|5
|मंजु (निर्दलीय)
|6
|तुलसी भील (कांग्रेस)
|7
|हेमलता (कांग्रेस)
|8
|बसंत कुंवर (भाजपा)
|9
|यशपाल सिंह (कांग्रेस)
|10
|कविता (भाजपा)
|11
|जवाहर लाल चौधरी (भाजपा)
|12
|प्रकाश चन्द्र सालवी (कांग्रेस)
|13
|किरण गुर्जर (भाजपा)
|14
|रमेश गुर्जर (कांग्रेस)
|15
|रीना कुमावत (निर्दलीय)
|16
|श्याम लाल (कांग्रेस)
|17
|ख्याली लाल (भाजपा)
|18
|कोशल्या (कांग्रेस)
|19
|नानालाल (कांग्रेस)
|20
|सीमा कुमारी भील (भाजपा)
|21
|ललीता (भाजपा)
|22
|नानालाल (भाजपा)
|23
|पारस (भाजपा)
|24
|शंभू सिंह चुण्डावत (भाजपा)
|25
|बंशीलाल (कांग्रेस)
कुल 25 वार्डों में दलवार स्थिति:
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