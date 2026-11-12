राजसमंद: वार्ड पंच चुनाव में जीत के जश्न में एयरगन लहराना पड़ा भारी, हथियार के साथ युवक गिरफ्तार

भीम (राजसमंद): वार्ड पंच चुनाव में जीत के जश्न के दौरान एयरगन लहराकर प्रदर्शन करना एक युवक को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से एयरगन भी बरामद की है। मामला भीम थाना क्षेत्र का है। यहां वार्ड पंच चुनाव में जीत के जश्न के दौरान एक युवक एयरगन लहराता हुआ दिखाई दिया था। वीडियो में युवक हथियार का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी की पहचान कर कार्रवाई शुरू की।