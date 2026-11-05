Rajasthan Crime: पुरानी रंजिश में युवक को जंगल में ले जाकर लाठियों से पीटा, मौत

4 नवंबर की रात करीब 9:30 से 10 बजे उसे जानकारी मिली कि इसी दिन दोपहर करीब 2 से 3 बजे उसके भाई के साथ पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की गई है। रिपोर्ट में इकलाश उर्फ माहिर, दिलशाद खान, मुकेश उर्फ फुग्गा, निखिल जोशी, निखिल खटीक और मोहिद सहित उनके गैंग के अन्य साथियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। आरोप है कि इन लोगों ने सुरेश उर्फ सुरेंद्र सिंह को सलूस रोड से आगे झील किनारे जंगल में ले जाकर उसके साथ मारपीट की। बीच-बचाव के दौरान उससे भी मारपीट की गई। वारदात के बाद मोहिद गैंग के लोग ही घायल सुरेंद्र सिंह को आरके अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। उसका शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया।