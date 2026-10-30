राजसमंद में ग्रीन पटाखों की बिक्री को मिलेगी अनुमति, सुरक्षा मानकों के बाद ही आवंटित होंगी अस्थायी दुकानें

दीपावली के बाद हवा में धुआं, धूल और पटाखों से निकलने वाले कणों की मात्रा बढ़ना हर साल चिंता का विषय रहता है। आतिशबाजी से निकलने वाला धुआं वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में ग्रीन पटाखों को बढ़ावा देने के पीछे प्रमुख उद्देश्य प्रदूषण के प्रभाव को कम करना है। कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2021 में पटाखों पर लगी रोक के बीच प्रदूषण के स्तर में कमी दर्ज होने का उल्लेख किया गया था। इस बार भी प्रशासन और पर्यावरण विभाग की कोशिश है कि त्योहार के दौरान प्रदूषण पर नजर रखी जाए। इसके लिए पर्यावरण विभाग की ओर से विशेष एयर मॉनिटरिंग टीम तैनात करने की व्यवस्था का भी उल्लेख है।व्यापारियों को अच्छी बिक्री की उम्मीददीपावली को देखते हुए पटाखा कारोबारियों ने ग्रीन पटाखों का स्टॉक मंगवाना शुरू कर दिया है। वहीं, कुछ दुकानदारों ने प्रशासनिक कार्रवाई की आशंका के चलते पुराने स्टॉक को बाहर नहीं निकाला है। व्यापारियों का कहना है कि दीपावली पर फुलझड़ियां और अनार बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की पसंद बने रहते हैं। ग्रीन पटाखों के आकर्षक रंग और रोशनी के कारण इस बार भी अच्छी बिक्री की उम्मीद जताई जा रही है। व्यापारियों को उम्मीद है कि मांग केवल राजसमंद शहर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी खरीदार पहुंचेंगे। हालांकि, बिक्री का वास्तविक दायरा बाजार में उपलब्धता, कीमत और प्रशासनिक अनुमति पर निर्भर करेगा।