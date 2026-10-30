द्वारकाधीश मंदिर में 8 को दीपावली, 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव,मंदिर में तैयारियां पूरी

राजसमंद. पुष्टिमार्गीय तृतीय पीठ कांकरोली के द्वारकाधीश मंदिर में पीठाधीश्वर गोस्वामी वागीश कुमार महाराज के सानिध्य में 8 नवंबर 2026, रविवार को चतुर्दशी पर दीपावली महोत्सव तथा 9 नवंबर, सोमवार को अमावस्या पर गोवर्धन पूजा और सायंकाल अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। अन्नकूट की तैयारियों के लिए 26 अक्टूबर को महाराज की आज्ञा से भट्टी पूजन कर बालभोगियां, मुखिया, सहायक मुखिया और खासा भंडारी ने सेवा सामग्री तैयार करने का कार्य शुरू किया। मंदिर मंडल ने वैष्णवों के आवास, सुरक्षा और सुविधाजनक दर्शन की व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। आवास संबंधी पूछताछ के लिए व्रजप्रभा कॉटेज में कक्ष रहेगा। यात्री वाहनों की पार्किंग बांगड़ में होगी। आपात सेवा के लिए राजकीय एंबुलेंस और स्टाफ तैनात रहेगा। सुरक्षा कारणों से दीपावली पर मंदिर परिसर में मोबाइल फोन और कैमरा ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। जेबकतरी, छेड़खानी, जेवरात चोरी और भगदड़ जैसी घटनाएं रोकने के लिए पुलिस का सहयोग लिया गया है। अन्नकूट पर खेवा पद्धति से दर्शन होंगे। मनोरथी, वीआईपी और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अलग व्यवस्था रहेगी।