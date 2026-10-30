बेघरों के नाम पर आवास, फ्लैट से किराए की कमाई, 40% से ज्यादा फ्लैटों में किराएदार, नौ साल बाद भी अधूरा प्रोजेक्ट

राजसमंद. जरूरतमंद और बेघर परिवारों को अपना आशियाना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू हुई मुख्यमंत्री जन आवास योजना अब कई सवालों के घेरे में है। राजसमंद में योजना के तहत बने फ्लैटों में रहने वाले लोगों की पड़ताल के दौरान सामने आया कि करीब 120 फ्लैटों में लोग रह रहे हैं, लेकिन इनमें 40 प्रतिशत से अधिक फ्लैटों में आवंटियों के बजाय किराएदार रह रहे हैं। यानी जिन परिवारों को अपना घर देने के लिए फ्लैट आवंटित किए गए, उनमें से कुछ ने खुद रहने के बजाय इन्हें किराए पर दे दिया। योजना स्थल के आसपास बीएड, पॉलिटेक्निक और आईटी कॉलेज के साथ पुलिस लाइन होने से किराए के मकानों की मांग बनी रहती है। इसी का फायदा उठाकर कुछ आवंटी अपने फ्लैटों से कमाई कर रहे हैं। इस स्थिति ने योजना के मूल उद्देश्य और आवंटन के बाद निगरानी की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।आवास निर्माण से पहले हुए सर्वे में शहर के 1080 लोगों के पास अपना मकान नहीं होने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद 1072 फ्लैट बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। नगर परिषद के अनुसार, इनमें राजसमंद के केवल 68 लोगों को आवंटन हुआ, जबकि शेष आवंटी अन्य जिलों के बताए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पात्रता की जांच किस तरह की गई और आवंटन के बाद फ्लैटों के उपयोग पर निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी?