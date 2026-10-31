Rajsamand Panchayat Result : भीम पंचायत समिति क्षेत्र में आए कई दिलचस्प रिजल्ट, कहीं पति के बाद पत्नी तो कहीं बहू बनी सरपंच

Bheem Gram Panchayat Result : भीम (राजसंमद). पंचायती राज चुनाव के नतीजों ने भीम पंचायत समिति क्षेत्र की गांवों की राजनीति की कई दिलचस्प तस्वीरें सामने ला दी हैं। कहीं दो कार्यकाल से सरपंची संभाल रही महिला प्रत्याशी को मतदाताओं ने सत्ता से बाहर कर दिया तो कहीं पूर्व सरपंचों की बहुओं ने चुनावी मैदान फतह कर परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। कुछ पंचायतों में सरपंची की कुर्सी पति-पत्नी के बीच घूमती रही तो कहीं बेटे के बाद मां ने गांव की सरकार की कमान संभाल ली। अजीतगढ़ में तो करीब 20 साल से सरपंची की कमान एक ही दंपती के हाथों में रही है। वहीं नई गठित पंचायतों में पहली बार सरपंच चुने जाने से गांवों की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत हुई है। इन चुनाव परिणामों ने साफ कर दिया कि भीम क्षेत्र में इस बार मुकाबला केवल प्रत्याशियों के बीच नहीं था, बल्कि राजनीतिक विरासत, महिला आरक्षण, पारिवारिक समीकरण और नए परिसीमन का असर भी नतीजों में खुलकर नजर आया।