Churu Crime : पंचायत चुनाव में वोट के बहाने घर से बुलाया, सुबह अस्पताल में मिला युवक का शव, गांव में फैली सनसनी

Churu Crime : सादुलपुर (चूरू). पंचायत चुनाव में वोट की बात कहकर घर से बुलाया और फिर ऐसी वारदात सामने आई कि परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। सादुलपुर मृतक सिद्धमुख थाना क्षेत्र के गांव ढाणी बड़ी में 24 वर्षीय युवक सुनील की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला है। मृतक के परिजनों ने गांव के ही पड़ोसी पिता-पुत्र सहित कई लोगों पर घर में बंधक बनाकर बेरहमी से मार-पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने एक आरोपी को डिटेन कर मामले की जांच शुरू कर दी है।