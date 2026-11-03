राजसमंद के इन गांवों को पानी के लिए करना होगा 1 साल का और इंतजार, 2 बार टली चंबल परियोजना की डेडलाइन

यह परियोजना पूरी होने के बाद भीम-देवगढ़ की 197 मुख्य गांवों और 668 ढाणियों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का रास्ता तैयार होगा। योजना के दायरे में भीम के 95 मुख्य गांव और 499 ढाणियां तथा देवगढ़ के 102 मुख्य गांव और 169 ढाणियां शामिल है। परियोजना से जुड़े 33 हजार परिवारों को पेयजल कनेक्शन मिलने का उल्लेख भी विभागीय विवरण में किया गया है। हालांकि, परियोजना की शुरुआत से लेकर अब तक की समयसीमा पर नजर डालें तो निर्माण की रफ्तार और बार-बार बढ़ती अवधि कई सवाल भी खड़े करती है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में घोषित चंबल पेयजल परियोजना से क्षेत्रवासियों को उम्मीद थी कि वर्षों पुरानी पानी की समस्या का समाधान जल्द हो जाएगा। लेकिन निर्माण की धीमी गति के कारण निर्धारित समय पर पानी नहीं पहुंच पाया। पहली समय सीमा 15 जून 2025 तय की गई थी। इसके बाद संभावित पूर्णता तिथि 30 जून 2026 रखी गई, लेकिन यह समयसीमा भी निकल गई। अब विभाग दिसंबर 2027 तक काम पूरा करने का दावा कर रहा है। ऐसे में भीम-देवगढ़ की जनता के लिए अब तारीख से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि चंबल का पानी वास्तव में उनके घरों तक कब पहुंचेगा।