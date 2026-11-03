Rajasthan New Rail Line: राजस्थान में यहां बिछेगी 93KM लंबी नई रेल लाइन, 7 नए रेलवे स्टेशन भी बनेंगे; 2377 करोड़ होंगे खर्च

ग्वालियर से श्योपुरकलां तक 187.53 किमी रेल मार्ग का आमान परिवर्तन करने और वहां से कोटा तक नई रेल लाइन बिछाने की परियोजना को वर्ष 2010-11 में उत्तर मध्य रेलवे की पिंक बुक में शामिल किया गया था। उस समय कोटा तक प्रस्तावित नई रेल लाइन की लंबाई 104.96 किमी बताई गई थी। बाद में फाइनल लोकेशन सर्वे के आधार पर तैयार प्रस्ताव में इसकी लंबाई 93.22 किमी निर्धारित की गई। रेलवे बोर्ड ने 29 मार्च 2022 को पत्र जारी कर श्योपुरकलां से कोटा तक नई रेल लाइन का काम पश्चिम मध्य रेलवे को सौंप दिया था। इसके बाद फाइनल लोकेशन सर्वे की 31 जनवरी 2023 को मंजूरी मिली और 7 मई 2023 को सर्वे का ठेका दिया गया।