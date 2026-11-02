Kota Link Road Project: दिवाली बाद मिलेगी लिंक रोड की सौगात, जुड़ेगा नया और पुराना कोटा

नए और पुराने कोटा की दूरी होगी कम: कैथूनीपोल से अभय कमांड सेंटर तक सीधा रास्ता मिलने से दोनों शहरों के बीच आवागमन आसान होगा।

लंबा चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति: अभी नए कोटा से कैथूनीपोल और टिपटा जाने के लिए किशोरपुरा, टीलेश्वर महादेव सर्कल या गुमानपुरा होकर जाना पड़ता है।

समय और ईंधन की होगी बचत: सीधा मार्ग मिलने से वाहन चालकों को कम दूरी तय करनी पड़ेगी। इससे समय और पेट्रोल-डीजल दोनों बचेंगे।

कोटा उत्तर-दक्षिण के बीच बेहतर कनेक्टिविटी: सड़क दोनों क्षेत्रों के बीच वैकल्पिक और सुविधाजनक संपर्क मार्ग उपलब्ध कराएगी।

कॉलोनियों को मिलेगा सीधा रास्ता: साबरमती कॉलोनी, आरपीएस कॉलोनी और बंजारा कॉलोनी के आसपास के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।