Rajasthan Sarpanch Election: गांव में निर्विरोध सरपंच तय हो गए थे, फिर अचानक युवाओं ने पलटी बाजी, जानिए पंचायत चुनाव का रोचक मुकाबला

जोधपुर। लोकतंत्र में जनता का मूड कब बदल जाए, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। जोधपुर के पास सालावास गांव में इसका दिलचस्प उदाहरण सामने आया है। चुनाव से पहले जिस निवर्तमान सरपंच को ग्रामीणों ने धन्यवाद सभा में निर्विरोध चुनने का भरोसा दिया था, उन्हें चुनाव में 722 मतों से हार का सामना करना पड़ा। दो बार सरपंच रह चुके ओमाराम पटेल की राह में गांव के युवाओं ने ऐसा मुद्दा खड़ा किया कि न केवल चुनाव करवाना पड़ा, वरना चुनाव का पूरा गणित बदल गया। यह मुद्दा था बेटियों के लिए कॉलेज की स्थापना का।