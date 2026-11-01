Jodhpur News: सरपंच चुनाव में मतपत्र चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई, दो मतदान अधिकारी गिरफ्तार, गांव में तनाव

दरअसल, 30 अक्टूबर को भावी ग्राम पंचायत में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान चल रहा था। इसी दौरान मतदान केंद्र संख्या 12 से करीब 150 बैलेट पेपर चोरी होने का मामला सामने आया था। घटना की जानकारी मिलते ही मतदान केंद्र पर हंगामा शुरू हो गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण विरोध में धरने पर बैठ गए। इससे मतदान प्रक्रिया बाधित हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए रिटर्निंग अधिकारी की ओर से बिलाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें मतदान अधिकारी जगदीश सारण, सहायक मतदान अधिकारी सहीराम बिश्नोई सहित तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था।