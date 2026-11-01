राजस्थान पंचायत चुनाव के बीच बूथ से बैलेट पेपर चोरी, चुनाव अधिकारी सस्पेंड, 3 को चार्जशीट

Rajasthan Panchayat Election 2026: राजस्थान में पंचायत चुनाव 2026 के बीच जोधपुर जिले के बिलाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की भावी ग्राम पंचायत में बूथ से बैलेट पेपर चोरी होने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बूथ संख्या 12 से 150 बैलेट पेपर चोरी होने के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। प्रारंभिक जांच में मतदान कार्मिकों की भूमिका पर सवाल उठने के बाद दो मतदान कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि तीन अन्य कार्मिकों को 17 सीसीए के तहत चार्जशीट दी गई है।