Asaram News: उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम पर एक और मुकदमा, अस्पताल में गुजारी रात, सुबह किया सरेंडर

जोधपुर। नाबालिग छात्रा से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। 20 दिन की मेडिकल पैरोल खत्म होने के बाद निर्धारित समय पर जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर नहीं करने के मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज किया है। मंगलवार रात एयर एंबुलेंस से जोधपुर पहुंचने के बाद आसाराम जेल गया, लेकिन रात में बंदियों के प्रवेश से जुड़े नियमों का हवाला देते हुए जेल प्रशासन ने उसे अंदर लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसे भगत की कोठी स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसने रात बिताई। बुधवार सुबह करीब 9:45 बजे आसाराम ने जेल में सरेंडर कर दिया।