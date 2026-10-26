85% छात्र हुए थे फेल, फिर आधे से ज्यादा पास; जोधपुर आयुर्वेद विवि में हॉस्पिटल मैनेजमेंट के रिजल्ट में बड़ा उलटफेर

जोधपुर. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान (बीएनवाईएस) चतुर्थ वर्ष के हॉस्पिटल मैनेजमेंट विषय में पहले की गई मार्किंग में गड़बड़ी के कारण करीब 85% विद्यार्थी फेल हो गए। जानकारी के अनुसार फेल होने वाले विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से इसकी शिकायत की तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी उत्तरपुस्तिकाओं की दोबारा जांच करवाई। इसके बाद परिणाम अपडेट किया गया, जिसमें अब आधे से अधिक विद्यार्थी पास हो गए हैं। विवि. प्रशासन की ये गड़बड़ी परीक्षा व्यवस्था व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है।