Rajasthan Sarpanch Election: राजस्थान में सरपंच चुनाव के बीच 150 मत पत्र चोरी, अब इस ग्राम पंचायत में दोबारा होगा मतदान

अब जोधपुर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर आलोक रंजन ने देर रात आदेश जारी कर 2 नवंबर को भावी ग्राम पंचायत के सभी सात बूथों (9 से 15) पर पुनर्मतदान कराने का फैसला किया है। सरपंच और 11 वार्ड पंच पदों के लिए सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आठ वार्डों में निर्विरोध निर्वाचन के चलते वहां मतदान नहीं होगा। मतदान के बाद 2 नवंबर को ही मतगणना होगी। वहीं, उपसरपंच का चुनाव अब 3 नवंबर को कराया जाएगा।