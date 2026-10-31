31 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

Rajasthan Sarpanch Election: राजस्थान में सरपंच चुनाव के बीच 150 मत पत्र चोरी, अब इस ग्राम पंचायत में दोबारा होगा मतदान

Bhavi Gram Panchayat Repolling: राजस्थान पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतपत्र चोरी होने का ऐसा मामला सामने आया कि पूरी ग्राम पंचायत का मतदान ही निरस्त करना पड़ा।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जोधपुर

image

Anil Prajapat

Updated: 31 Oct 2026, 8:19 AM IST

Jodhpur Panchayat Election

धरने पर बैठे ग्रामीण (फोटो-पत्रिका)

जोधपुर। राजस्थान पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतपत्र चोरी होने का ऐसा मामला सामने आया कि पूरी ग्राम पंचायत का मतदान ही निरस्त करना पड़ा। जोधपुर जिले की बिलाड़ा पंचायत समिति के भावी ग्राम पंचायत में बूथ संख्या 12 से करीब 150 बैलेट पेपर चोरी करने की घटना के बाद काफी देर तक मतदान बाधित रहा और कानून-व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हुई।

अब जोधपुर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर आलोक रंजन ने देर रात आदेश जारी कर 2 नवंबर को भावी ग्राम पंचायत के सभी सात बूथों (9 से 15) पर पुनर्मतदान कराने का फैसला किया है। सरपंच और 11 वार्ड पंच पदों के लिए सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आठ वार्डों में निर्विरोध निर्वाचन के चलते वहां मतदान नहीं होगा। मतदान के बाद 2 नवंबर को ही मतगणना होगी। वहीं, उपसरपंच का चुनाव अब 3 नवंबर को कराया जाएगा।

ये है पूरा मामला

बिलाड़ा पंचायत समिति की भावी ग्राम पंचायत में सरपंच मतदान के दौरान शुक्रवार अपराह्न बूथ-12 से अज्ञात व्यक्ति 150 बैलेट पेपर चुरा ले गया। इससे वहां बवाल हो गया। तलाश के बाद सभी बैलेट पेपर मिल गए, लेकिन उनमें एक ही प्रत्याशी के आगे मोहर लगी हुई थी। निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की मांग और विरोध में मतदान छोड़ ग्रामीण धरने पर बैठ गए। मौके पर भारी पुलिस तैनात की गई। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बिलाड़ा थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई है।

Rajasthan Sarpanch Election: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पवन साहू की पत्नी के चुनाव में हंगामा, फ़र्ज़ी वोटिंग के आरोप पर पुलिस से तीखी बहस

ये भी पढ़ें
pawan sahu fake voting allegation rajasthan panchayat election phuliakhurd

दरअसल, भावी ग्राम पंचायत में सरपंच के लिए सोहनी देवी और ममता आमने-सामने हैं। दोपहर एक बजे एक विद्यालय में बूथ 12 से मतपत्र चोरी होने हो गए। इससे हड़कंप मच गया। जेएनवीयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष सुनील चौधरी मौके पर पहुंचा और आपत्ति जताई। प्रत्याशी सोहनदेवी उनकी मां है। ग्रामीण भी मतदान छोड़कर एकत्रित हो गए और कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दे दिया। नारेबाजी कर निष्पक्ष जांच की मांग की मांग करने लगे।

दिव्यांग मतदाता के साथ आया था मतपत्र चुराने वाला

उपखण्ड मजिस्ट्रेट मदाराम पटेल, जिला परिवहन अधिकारी मृदुला शेखावत, पुलिस उपाधीक्षक मनीष देव व विकास अधिकारी विक्रम सिंह राजपुरोहित भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मतदान दल से घटना की जानकारी ली। रिटर्निंग अधिकारी ने पुलिस में एफआइआर दर्ज कराई है। जिसमें आरोप है कि दोपहर में बूथ-12 से मतपत्र चोरी होने की सूचना मिली। एक अज्ञात व्यक्ति दिव्यांग मतदाता को वोट करवाने के लिए मतदान कक्ष में लाया और इस दौरान 150 मतपत्र चुराकर भाग गया।

एक प्रत्याशी के पक्ष में लगे मिले बैलेट पेपर

तलाश के बाद सभी बैलेट पेपर मिल गए। इन सभी पर एक प्रत्याशी के चुनाव चिह्न पर मोहरें लगी हुईं थी। संदिग्ध व्यक्ति की पहचान भी की गई है। हालांकि नाम का खुलासा नहीं किया गया है।

इनका कहना

भावी में एक बूथ से एक व्यक्ति 100 से 150 बैलेट पेपर ले गया था। जो बाद में मिल गए। उन पर एक प्रत्याशी के पक्ष में मोहर लगी हुईं थी। एफआइआर दर्ज कराई गई है। मतदान दल की भूमिका की जांच की जाएगी। चूंकि मतदान पूरा नहीं हो पाया इसलिए दुबारा मतदान कराया जाएगा।
-आलोक रंजन, जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर

जोधपुर जिले में सरपंच चुनाव के दौरान बवाल: पुलिस ने 57 लोगों को किया गिरफ्तार, सैकड़ों लोग धरने पर बैठे

ये भी पढ़ें
jodhpur sarpanch chunav

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2026, 8:19 AM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan Sarpanch Election: राजस्थान में सरपंच चुनाव के बीच 150 मत पत्र चोरी, अब इस ग्राम पंचायत में दोबारा होगा मतदान

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

जोधपुर जिले में सरपंच चुनाव के दौरान बवाल: पुलिस ने 57 लोगों को किया गिरफ्तार, सैकड़ों लोग धरने पर बैठे

jodhpur sarpanch chunav
जोधपुर

Asaram News: उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम पर एक और मुकदमा, अस्पताल में गुजारी रात, सुबह किया सरेंडर

Asaram Bapu Story
जोधपुर

पैरोल खत्म होने के बाद जोधपुर जेल पहुंचने में हुई देरी तो बढ़ गई आसाराम की मुश्किलें, जानिए पूरा मामला

Asaram Bapu
जोधपुर

Asaram Latest News: आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, पेरोल बढ़ाने से किया इनकार

Asaram
जोधपुर

जोधपुर: युवती ने परिवार के साथ जाने का फैसला लिया तो हाईकोर्ट की बालकनी से लटक गया प्रेमी

girl decided go with family lover hanging rajasthan high court balcony
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.