जोधपुर जिले में सरपंच चुनाव के दौरान बवाल: पुलिस ने 57 लोगों को किया गिरफ्तार, सैकड़ों लोग धरने पर बैठे

जोधपुर। राजस्थान में चल रहे पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के दौरान शुक्रवार को जोधपुर जिले की कई ग्राम पंचायतों में विवाद, पथराव और हंगामे की घटनाओं ने मतदान प्रक्रिया को प्रभावित किया। कहीं प्रत्याशियों के समर्थक आमने-सामने आ गए तो कहीं मतदान केंद्र से बैलेट पेपर गायब होने पर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। बिलाड़ा की भावी ग्राम पंचायत में 150 मतपत्र चोरी होने की सूचना के बाद सैकड़ों ग्रामीण मतदान केंद्र पर धरने पर बैठ गए। काफी देर तक मतदान भी बाधित रहा। उधर, पाल, मोतीबा नगर और ओसियां के खेतासर में पथराव से तनाव की स्थिति बन गई, जबकि घंटियाला में भी गाड़ियों के दौड़ने से माहौल गरमा गया। ग्रामीण पुलिस ने अलग-अलग घटनाओं में 57 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 20 वाहन भी जब्त किए हैं।