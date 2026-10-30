30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

जोधपुर जिले में सरपंच चुनाव के दौरान बवाल: पुलिस ने 57 लोगों को किया गिरफ्तार, सैकड़ों लोग धरने पर बैठे

जोधपुर जिले की 431 ग्राम पंचायतों में सरपंच-पंच चुनाव के दौरान कई जगह तनाव की स्थिति बनी। भावी पंचायत में बूथ संख्या 12 से 150 मतपत्र गायब होने पर सैकड़ों ग्रामीण धरने पर बैठ गए और मतदान बाधित हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 57 लोगों को गिरफ्तार किया और 20 वाहन जब्त किए।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जोधपुर

image

Kamal Mishra

Updated: 30 Oct 2026, 7:10 PM IST

jodhpur sarpanch chunav

Jodhpur: बवाल के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स (फोटो-पत्रिका)

जोधपुर। राजस्थान में चल रहे पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के दौरान शुक्रवार को जोधपुर जिले की कई ग्राम पंचायतों में विवाद, पथराव और हंगामे की घटनाओं ने मतदान प्रक्रिया को प्रभावित किया। कहीं प्रत्याशियों के समर्थक आमने-सामने आ गए तो कहीं मतदान केंद्र से बैलेट पेपर गायब होने पर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। बिलाड़ा की भावी ग्राम पंचायत में 150 मतपत्र चोरी होने की सूचना के बाद सैकड़ों ग्रामीण मतदान केंद्र पर धरने पर बैठ गए। काफी देर तक मतदान भी बाधित रहा। उधर, पाल, मोतीबा नगर और ओसियां के खेतासर में पथराव से तनाव की स्थिति बन गई, जबकि घंटियाला में भी गाड़ियों के दौड़ने से माहौल गरमा गया। ग्रामीण पुलिस ने अलग-अलग घटनाओं में 57 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 20 वाहन भी जब्त किए हैं।

जिले की 17 पंचायत समितियों की 431 ग्राम पंचायतों में शुक्रवार को सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान हुआ। मतदान के दौरान कई स्थानों पर प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच विवाद बढ़ने से पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। सबसे गंभीर मामला बिलाड़ा क्षेत्र की भावी ग्राम पंचायत में सामने आया, जहां बूथ संख्या 12 से 150 मतपत्र गायब होने की सूचना ने चुनाव व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए।

मतपत्र गायब होने पर सैकड़ों ग्रामीण धरने पर बैठे

भावी पंचायत में सरपंच पद के लिए सोहनी देवी और ममता चुनाव मैदान में थीं। दोपहर करीब एक बजे बूथ संख्या 12 से मतपत्र चोरी होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद ग्रामीण मतदान केंद्र पर एकत्र हो गए। छात्र नेता रहे सुनील चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर में धरना शुरू कर दिया। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विरोध का असर दूसरे बूथों पर भी पड़ा। मतदान के लिए कतार में खड़े कई मतदाता भी धरने में शामिल हो गए, जिससे मतदान प्रक्रिया बाधित हो गई।

बानसूर में फर्जी मतदान पर भिड़े प्रत्याशी समर्थक, जमकर चले लात-घूंसे

ये भी पढ़ें
bansur panchayat election fake voting clash

अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज

रिटर्निंग अधिकारी की ओर से पुलिस को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक, बूथ से मतपत्र गायब होने की जानकारी मिलने पर पीठासीन अधिकारी जगदीश सारण से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि एक दिव्यांग मतदाता को वोट दिलाने के लिए जाने के दौरान अज्ञात व्यक्ति मतदान कक्ष में आया और 150 मतपत्र लेकर चला गया। मतदान अधिकारी तृतीय सहीराम बिश्नोई ने भी इसकी पुष्टि की। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विधायक ने की दोबारा चुनाव कराने की मांग

घटना की जानकारी मिलने पर उपखंड मजिस्ट्रेट मदाराम पटेल, जिला परिवहन अधिकारी मृदुला शेखावत, पुलिस अधीक्षक मनीष देव और विकास अधिकारी विक्रम सिंह राजपुरोहित पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। विधायक अर्जुनलाल गर्ग ने जिला कलक्टर से बात कर मामले की निष्पक्ष जांच और भावी पंचायत में दोबारा चुनाव कराने की मांग उठाई। मतपत्रों के गायब होने और अन्य स्थानों पर हुए विवादों के बीच पुलिस-प्रशासन को पूरे दिन स्थिति संभालने में मशक्कत करनी पड़ी।

यह वीडियो भी देखें :

Rajasthan Sarpanch Election: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पवन साहू की पत्नी के चुनाव में हंगामा, फ़र्ज़ी वोटिंग के आरोप पर पुलिस से तीखी बहस

ये भी पढ़ें
pawan sahu fake voting allegation rajasthan panchayat election phuliakhurd

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2026, 7:10 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर जिले में सरपंच चुनाव के दौरान बवाल: पुलिस ने 57 लोगों को किया गिरफ्तार, सैकड़ों लोग धरने पर बैठे

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

Asaram News: उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम पर एक और मुकदमा, अस्पताल में गुजारी रात, सुबह किया सरेंडर

Asaram Bapu Story
जोधपुर

पैरोल खत्म होने के बाद जोधपुर जेल पहुंचने में हुई देरी तो बढ़ गई आसाराम की मुश्किलें, जानिए पूरा मामला

Asaram Bapu
जोधपुर

Asaram Latest News: आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, पेरोल बढ़ाने से किया इनकार

Asaram
जोधपुर

जोधपुर: युवती ने परिवार के साथ जाने का फैसला लिया तो हाईकोर्ट की बालकनी से लटक गया प्रेमी

girl decided go with family lover hanging rajasthan high court balcony
जोधपुर

85% छात्र हुए थे फेल, फिर आधे से ज्यादा पास; जोधपुर आयुर्वेद विवि में हॉस्पिटल मैनेजमेंट के रिजल्ट में बड़ा उलटफेर

Jodhpur Ayurveda University result
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.