बानसूर में फर्जी मतदान पर भिड़े प्रत्याशी समर्थक, जमकर चले लात-घूंसे

इससे पहले सुबह 10 बजे तक जिले में 17.41 प्रतिशत वोटिंग हुई थी, जब 1,00,549 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। पंचायत समितियों के आंकड़ों पर नजर डालें तो उमरैण समिति में सबसे अधिक मतदान दर्ज हुआ है, जबकि राजगढ़ पंचायत समिति वोटिंग प्रतिशत के मामले में सबसे पीछे चल रही है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा (Security) व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। शाम छह बजे मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना (Vote Counting) शुरू की जाएगी।