अलवर पंचायत चुनाव: सुबह 10 बजे तक 17.41% मतदान, उमरैण सबसे आगे

अलवर जिले में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव (Rajasthan Panchayat Election) में राजगढ़, उमरैण, थानागाजी, मालाखेड़ा और लक्ष्मणगढ़ पंचायत समितियों में मतदान कराया जा रहा है। पांचों पंचायत समितियों में कुल 185 ग्राम पंचायतों में सरपंच और 1767 वार्डों में पंच चुने जाएंगे। इस चरण में 5 लाख 78 हजार मतदाता (Voters) अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान केंद्रों पर सुबह सात बजे से वोटिंग शुरू हो गई। मतदान का समय शाम छह बजे तक निर्धारित किया गया है। सुबह से हो रही रिमझिम बारिश के बीच मतदाता अपने गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।