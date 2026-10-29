Alwar: 11 केवी बिजली का तार टूटकर युवक पर गिरा, मौके पर मौत; बाइक भी जली

जानकारी के अनुसार, हतुंडी निवासी योगेश पुत्र पूर्ण मेघवाल गुरुवार को घर से खेत जाने के लिए निकला था। वह नदी के पास से होकर गुजर रहा था। इसी दौरान अचानक 11 केवी विद्युत लाइन का तार टूटकर उसके ऊपर गिर गया। करंट की चपेट में आने से योगेश की मौके पर ही मौत हो गई।