Alwar: मकानों के ऊपर से गुजर रही 11 केवी लाइन, हादसे का खतरा

घर बनाने का सपना लेकर लोग कॉलोनी में बसते हैं, लेकिन जब घर की छत के ऊपर से 11 केवी की बिजली लाइन गुजर रही हो, तो हर वक्त हादसे का डर बना रहता है। अलवर के एनईबी एक्सटेंशन में कुछ ऐसा ही हाल है। यहां मकानों के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है। हाउसिंग बोर्ड ने कॉलोनी तो बसा दी, लेकिन बिजली लाइन को भूमिगत करने की व्यवस्था नहीं की। खुले तारों के बीच बने मकान विभागीय लापरवाही की कहानी बयां कर रहे हैं।



कॉलोनी में पहले सड़क और दूसरी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाती हैं, इसके बाद आवासीय बसावट होती है। ऐसे में मकानों के ऊपर से गुजरती 11 केवी लाइन को लेकर बिजली निगम और हाउसिंग बोर्ड की जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं। लाइन के आसपास मकान होने से छत पर काम करने, निर्माण कराने या अन्य गतिविधियों के दौरान दुर्घटना का खतरा बना रहता है। समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।