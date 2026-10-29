Alwar: अलवर नगर निगम में पट्टों की 650 फाइलें अटकी, चक्कर काट रहे लोग

कुछ लोग मिनी सचिवालय स्थित एसडीएम कार्यालय भी पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात एसडीएम से नहीं हो पाई। वहां कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि एसडीएम चुनाव संबंधी काम में व्यस्त हैं। लोगों ने मेयर से भी मुलाकात कर समस्या बताई। उनके अनुसार, मेयर ने अधिकारियों को काम करने के निर्देश दिए, लेकिन इसके बावजूद फाइलें आगे नहीं बढ़ीं। पट्टों की फाइलें लंबित रहने और लोगों की परेशानी के संबंध में आयुक्त माधव भारद्वाज से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। ऐसे में लंबित फाइलों के निस्तारण और लोगों को राहत मिलने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।