Alwar: डीजल से भी महंगी हुई CNG, अलवर में ₹99.50 पहुंचा भाव

पेट्रोल और डीजल की मार से बचने के लिए जिस सीएनजी को किफायती विकल्प मानकर वाहन चालकों ने अपनाया था, अब सीएनजी आमजन की जेब पर भारी पड़ रही है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सीएनजी की दरों में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। जिले में सीएनजी 99.50 रुपए प्रति किलो हो गई हैं, जिससे वाहन चालकों का मासिक बजट पूरी तरह बिगड़ गया है।



चौंकाने वाली बात यह है कि अलवर में सीएनजी अब डीजल से भी महंगी हो गई है। डीजल के 98.39 रुपए प्रति लीटर भाव के मुकाबले सीएनजी 99.50 रुपए प्रति किलो बिक रही है, जिससे पर्यावरण हितैषी वाहन चलाने वालों को झटका लगा है। बांसवाड़ा शहर की तुलना में अलवर में सीएनजी करीब 18 रुपए प्रति किलो अधिक महंगी बिक रही है।