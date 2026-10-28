खेरली में दर्दनाक ट्रेन हादसा: मालगाड़ी की चपेट में आने से रिटायर्ड JEN की मौत

जानकारी के अनुसार, मालगाड़ी मंडावर से भरतपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान मोतीलाल जाटव उसकी चपेट में आ गए। हादसा इतना गंभीर था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों के अनुसार, मालगाड़ी के चालक ने उन्हें बचाने के लिए ब्रेक लगाने का प्रयास किया, लेकिन हादसा टाला नहीं जा सका।