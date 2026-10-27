Alwar News: अलवर में ऑपरेशन विजय प्रहार, गांजा और स्मैक के साथ 3 गिरफ्तार

पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गांजा और स्मैक कहां से लाई गई थी और इन्हें आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस कारोबार में अन्य लोग शामिल हैं या नहीं। इस कार्रवाई में वैशाली नगर थाना पुलिस के साथ क्यूआरटी के जितेंद्र कुमार, मनीष और उमाशंकर तथा डीएसटी के हरविलास सहित टीम की भूमिका रही। पुलिस के अनुसार, पंचायत चुनाव के दौरान अवैध शराब और नशीले पदार्थों की गतिविधियों पर रोक लगाने के