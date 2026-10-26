नीमराना के रोडवाल टोल प्लाजा पर 6 गाड़ियों में आए बदमाशों का हमला: बूथों में की तोड़फोड़, कर्मचारियों को पीटा

नीमराना के रोडवाल टोल प्लाजा पर टोल वसूली को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में है। रविवार रात कई गाड़ियों में सवार होकर आए अज्ञात लोगों पर टोल बूथों में तोड़फोड़ करने और कर्मचारियों से मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना के बाद टोल प्लाजा पर अफरा-तफरी मच गई। टोल प्रबंधन की ओर से नीमराना थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना में शामिल लोगों की पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।