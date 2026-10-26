अलवर जिला प्रमुख चुनावी किस्सा; जिला प्रमुख पद पर हार मिली, तो पार्षद पद से भी दिया इस्तीफा

चुनाव में बहुमत होने के बावजूद हार का सामना करना पड़े तो सियासी गलियारों में चर्चा होना स्वाभाविक है। अलवर में वर्ष 2015 में जिला प्रमुख पद के चुनाव के दौरान भी ऐसा ही घटनाक्रम देखने को मिला था। जिला परिषद में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत था, लेकिन क्रॉस वोटिंग के कारण पार्टी अपना जिला प्रमुख नहीं बना सकी। भाजपा की प्रत्याशी अनुराधा शेखावत को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव के करीब दो महीने बाद उन्होंने जिला पार्षद पद से भी इस्तीफा दे दिया था।