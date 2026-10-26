अलवर जिले की समूची ग्राम पंचायत में अंजली चौहान ने 1387 मतों के अंतर से जीत दर्ज कर पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी जीत हासिल की। वहीं, खेरली रेल ग्राम पंचायत में प्रशांतसिंह ने लगातार दूसरी बार सरपंच निर्वाचित होकर अपना दबदबा कायम रखा। यहां जीत का अंतर 182 मत रहा। रामपुरा ग्राम पंचायत में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा की बहन ममता मीणा ने भी जीत दर्ज की। सौखर ग्राम पंचायत से हेमराज 757 मतों के अंतर से विजयी रहे। दांतिया में खुशबू सिसोदिया ने 563 मतों से, लाठकी नूनिया में शालिनी जाटव ने 525 मतों से तथा ढहरीन दातवाड़ लीली देवी ने 518 मतों से जीत हासिल की। खेड़ा कल्याणपुर में हेमराज मीणा 487 मतों से और सौखरी में रमा देवी 411 मतों से विजयी रहीं। नाटौज में ज्योति मीणा ने 305 मतों से, घोसराना में मंगल राम मास्टर ने 280 मतों से तथा डौरोली में संतोष सैनी ने 274 मतों से जीत दर्ज की। रामपुरा में ममता मीणा और मंगोलाकी में देवेन्द्र जाटव ने 261-261 मतों के अंतर से जीत हासिल की।