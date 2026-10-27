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Alwar Weather: अलवर में 29-30 अक्टूबर को बारिश के आसार, रात में बढ़ी ठंड

अलवर में अक्टूबर के आखिरी दिनों में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 29 और 30 अक्टूबर को जिले में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। रात के तापमान में गिरावट से ठंड का असर बढ़ने लगा है। बारिश से रबी फसलों की बुवाई कर रहे किसानों को राहत मिल सकती है।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Updated: 27 Oct 2026, 2:33 PM IST

Weather

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अलवर जिले में अक्टूबर की विदाई बारिश के साथ होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 29 और 30 अक्टूबर को अलवर में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। वहीं, 31 अक्टूबर को आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम में बदलाव के साथ रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। 

29 और 30 अक्टूबर को बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 28 अक्टूबर तक जिले में मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। इसके बाद 29 अक्टूबर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। अलवर में इन दोनों दिनों के दौरान अधिकतम तापमान करीब 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 31 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान करीब 16 डिग्री तक पहुंच सकता है। इससे सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस होने की संभावना है।

आसपास के जिलों में भी बारिश के आसार

अलवर के साथ आसपास के जिलों में भी मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 29 और 30 अक्टूबर को गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसमें जयपुर, दौसा, भरतपुर, डीग और धौलपुर के कुछ इलाके प्रभावित हो सकते हैं। सीकर और झुंझुनूं सहित पूर्वी राजस्थान के अन्य हिस्सों में भी स्थानीय मौसम के अनुसार बदलाव संभव है। हालांकि, हर जिले में बारिश होना तय नहीं है। पूरे इलाके में ठंडी हवाएं चलने से दिन के तापमान में भी दो से तीन डिग्री की गिरावट आ सकती है।

सरसों और गेहूं की बुवाई को मिल सकती है मदद

अलवर जिले में इन दिनों सरसों और गेहूं की बुवाई का काम चल रहा है। ऐसे में हल्की बारिश होने पर खेतों में नमी बढ़ सकती है। इससे किसानों को बुवाई के दौरान मदद मिलने और शुरुआती सिंचाई की जरूरत कम होने की संभावना है। हालांकि, बारिश की मात्रा और खेतों में पहले से मौजूद नमी के आधार पर इसका फायदा अलग-अलग हो सकता है। कुल मिलाकर, बारिश से जहां एक तरफ किसानों की उम्मीदें परवान चढ़ेंगी, वहीं आमजन को भी तीखी धूप से पूरी तरह निजात मिलकर सर्दी के सुहावने मौसम का अहसास होने लगेगा।

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27 Oct 2026, 2:33 PM IST

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