Alwar: 20 नवंबर तक बाड़ाबंदी में रह सकते हैं BJP के जिला पार्षद प्रत्याशी

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अलवर जिला परिषद चुनाव के दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद भाजपा ने अपने जिला पार्षद प्रत्याशियों को एकजुट रखने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी की ओर से 28 अक्टूबर की शाम से प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी किए जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों को उसी स्थान पर ठहराया जा सकता है, जहां नगर निगम पार्षदों को ऋषिकेश ले जाकर रखा गया था।
जिला परिषद चुनाव के परिणाम 20 नवंबर को घोषित होने हैं। ऐसे में प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी करीब तीन सप्ताह तक चल सकती है। लंबे समय तक होटल में ठहरने के कारण पार्टी को रहने, खाने और अन्य व्यवस्थाओं पर भी खर्च करना पड़ सकता है। यदि बाड़ाबंदी लंबी चली तो प्रत्याशियों को दिवाली भी अपने परिवार से दूर होटल में ही मनानी पड़ सकती है।
भाजपा में जिला प्रमुख पद को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी ने अभी तक आधिकारिक रूप से किसी नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं के अनुसार दो संभावित दावेदारों को संकेत मिलने की बात सामने आ रही है। इन्हीं में से किसी एक को जिला प्रमुख की जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि, पार्टी की ओर से अंतिम निर्णय की पुष्टि नहीं की गई है।
पहले चरण के मतदान के बाद कुछ संभावित दावेदारों की ओर से भी प्रत्याशियों को अपने स्तर पर बाहर घुमाने ले जाने की चर्चाएं सामने आई थीं। ऐसे में जिला प्रमुख पद को लेकर पार्टी के भीतर होने वाली गतिविधियों पर भी नजर बनी हुई है।
भाजपा नेताओं का दावा है कि अलवर जिला परिषद की कुल 49 सीटों में से 40 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि यदि उसे बहुमत मिलता है तो जिला प्रमुख का पद भी भाजपा के खाते में जाएगा। हालांकि, सीटों की वास्तविक स्थिति और जिला प्रमुख पद को लेकर तस्वीर चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ही साफ होगी।
बाड़ाबंदी के दौरान प्रत्याशियों के मोबाइल फोन इस्तेमाल को लेकर भी व्यवस्था तय किए जाने की बात सामने आई है। पार्टी के एक नेता के अनुसार, प्रत्याशियों को अपने निजी मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। परिवार से बातचीत करने के लिए उन्हें एक फोन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे प्रत्याशियों का बाहरी संपर्क सीमित रह सकता है।
फिलहाल बाड़ाबंदी की आधिकारिक घोषणा और ठहरने के स्थान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में अब सबकी नजर भाजपा की आगामी रणनीति, जिला प्रमुख पद के संभावित चेहरे और 20 नवंबर को आने वाले चुनाव परिणाम पर रहेगी।
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