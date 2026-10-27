Alwar: 20 नवंबर तक बाड़ाबंदी में रह सकते हैं BJP के जिला पार्षद प्रत्याशी

भाजपा में जिला प्रमुख पद को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी ने अभी तक आधिकारिक रूप से किसी नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं के अनुसार दो संभावित दावेदारों को संकेत मिलने की बात सामने आ रही है। इन्हीं में से किसी एक को जिला प्रमुख की जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि, पार्टी की ओर से अंतिम निर्णय की पुष्टि नहीं की गई है।