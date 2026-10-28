Rajasthan: अब स्कूलों की छुट्टी का कारण बताना होगा ऑनलाइन, नया मॉड्यूल शुरू

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों को लेकर शिक्षा विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। अब किसी भी तरह के अवकाश (School Holiday) की जानकारी शाला दर्पण पोर्टल (Shala Darpan Portal) पर ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। इसके लिए स्कूल लॉगिन में हॉलिडे एंट्री मॉड्यूल (Holiday Entry Module) शुरू किया गया है। इस व्यवस्था के तहत संस्था प्रधानों को छुट्टी की तारीख के साथ उसका कारण भी दर्ज करना अनिवार्य होगा।