Rajasthan: एसीबी की बड़ी कार्रवाई, विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायक रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

Rajasthan ACB: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने खैरथल-तिजारा में बड़ी कार्रवाई की। खैरथल तिजारा में पंचायत समिति मुण्डावर के विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायक 65 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी भिवाड़ी द्वारा आज कार्यवाही करते हुए संजय कुमार यादव, विकास अधिकारी व रितिक कुमार सिंह, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय पंचायत समिति मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा को 65,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी भिवाड़ी को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म मैसर्स अमनदीप को पंचायत समिति मुण्डावर से ग्राम पंचायत मातौर एवं ग्राम पंचायत नगंली ओजा में सफाई के ठेके, पूर्व में जारी किए गए थे।