Weather Update : तूफान ‘अर्नब’ का राजस्थान में पड़ेगा प्रभाव! इन 8 संभाग में बारिश और तेज हवा की संभावना

Weather Update : अति भीषण चक्रवाती तूफान 'अर्नब' मध्य-पश्चिमी (Westcentral) बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार इसके 28 अक्टूबर सुबह के समय आंध्रप्रदेश तट पर लैंडफॉल करने की प्रबल संभावना है। लैंडफाल के बाद इसके रिकवर होकर लगभग उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ने और कमजोर होने की प्रबल संभावना है। इसके विस्तृत विवरण और अपडेट के लिए मौसम विभाग की वेबसाइट देखी जा सकती है। बहरहाल इसके प्रभाव से राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में पूर्वी हवाएं सक्रिय होने और 29-30 अक्टूबर को एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में 29-30 अक्टूबर को बादल छाए रहने व कहीं-कहीं मेघगर्जन, तेज हवाओं 30-40 Kmph के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के पूर्वी भागों में भी 29-30 अक्टूबर को कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि, सीमावर्ती क्षेत्र के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।