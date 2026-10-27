Jaipur Kachori Incident: जयपुर में कचौरी खाने रुका व्यापारी, स्कूटी सवार बदमाश 20 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के इलाके में नाकाबंदी करवाई थी। लेकिन आरोपियों का फिलहाल कोई सुराग नहीं लगा है। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है। डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया, बदमाशों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश देकर बदमाशों को जल्द पकड़ने का प्रयास कर रही है।