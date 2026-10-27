SI Recruitment Paper Leak Case : एसओजी को बड़ी सफलता, 25 हजार रुपए इनामी मनोहर लाल मांजू गिरफ्तार, आरोपी है सहायक आचार्य

SI Recruitment Paper Leak : जयपुर। एसआई भर्ती परीक्षा-2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने पेपर लीक गिरोह के सरगना जगदीश विश्नोई के लिए प्रश्नपत्र हल करने वाले जालोर निवासी 25 हजार रुपए के इनामी मनोहर लाल मांजू को गिरफ्तार किया है। आरोपी परीक्षा से पहले लीक हुए प्रश्नपत्र को हल करने में शामिल था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह फरार चल रहा था। न्यायालय ने उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आरोपी आबूरोड के सेठ मंगलचंद राजकीय महाविद्यालय में लोक प्रशासन का सहायक आचार्य है। एसओजी के अनुसार, प्रकरण में अब तक 157 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।