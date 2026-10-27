Arnab Cyclone in Rajasthan: काउंटडाउन शुरू- राजस्थान में भी दिखेगा साइक्लोन अर्नब का असर, जानिए कहां होगी झमाझम बारिश- कहां चलेगी आंधी?

बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ (Cyclone Arnab) का असर भारत के कई राज्यों के साथ ही राजस्थान राजस्थान में देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने इसकी तीव्रता और प्रभाव को देखते हुए राज्य में 29 और 30 अक्टूबर को आंधी और बारिश का 'येलो अलर्ट' (Yellow Alert) जारी किया है।