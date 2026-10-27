राजस्थान के नए वन प्रमुख की रेस में PK उपाध्याय को झटका! नियुक्ति से पहले ACB में शिकायत, राजगढ़ वन घोटाले से जुड़ा मामला

एसीबी ने 20 सितंबर को उपाध्याय के खिलाफ शिकायत दर्ज की। शिकायतकर्ता एवं पर्यावरणविद् तपेश्वर सिंह भाटी ने राज्य के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को कानूनी प्रतिवेदन भेजकर मांग की है कि प्रकरण से जुड़े तथ्यों की समीक्षा किए बिना उपाध्याय के नाम पर विचार नहीं किया जाए और उन्हें अंतरिम प्रभार भी न सौंपा जाए। मौजूदा पीसीसीएफ हॉफ अरिजीत बनर्जी 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले है, ऐसे में मंगलवार की प्रस्तावित बैठक अहम है। इस बैठक में पीके उपाध्याय, शिखा मेहरा और अनुराग भारद्वाज के नामों पर विचार होना है।