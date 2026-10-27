Rajasthan Police: राजस्थान पुलिस की बहादुरी के एक सप्ताह के भीतर 5 बड़े किस्से, DGP से लेकर हर कोई कर रहा सलाम

राजस्थान पुलिस के जवानों ने एक बार फिर अपनी बहादुरी, सूझबूझ और मानवीय संवेदनाओं की ऐसी मिसाल पेश की है, जिसने पूरे प्रदेश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। खाकी केवल अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने का नाम नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर जान की बाजी लगाकर किसी की जिंदगी बचाना भी राजस्थान पुलिस की असली पहचान है। महानिदेशक पुलिस (DGP) राजीव कुमार शर्मा ने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के दौरान प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से सामने आए पुलिस के उत्कृष्ट कार्यों और सफलता की कहानियों में से शीर्ष पांच असाधारण कार्रवाइयों का चयन किया है। 'बेस्ट पुलिस वर्क ऑफ द वीक' के तहत चयनित इन पांचों मामलों में पुलिस की कर्तव्यनिष्ठा, तकनीकी दक्षता और त्वरित कार्रवाई का अनूठा समन्वय देखने को मिला है। डीजीपी ने सभी संबंधित पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे साहसिक कार्य पूरे पुलिस बल का मनोबल बढ़ाते हैं और आम जनता के मन में कानून के प्रति विश्वास को और अधिक मजबूत करते हैं।