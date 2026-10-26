Rajasthan Panchayat Election: जीत की अफवाह पर निकाला विजयी जुलूस- नतीजे में मिली हार, सरपंच चुनाव का अजीबोगरीब वाकया

राजस्थान में जारी पंचायती राज चुनाव 2026 के परिणामों के बीच नागौर जिले के माडपुरा गांव से एक दिलचस्प और अजब-गजब वाकया सामने आया है। ग्रामीण राजनीति में हार-जीत के पल-पल बदलते समीकरणों और नतीजों के बीच फैली एक अफवाह ने ऐसा रंग जमाया कि आधिकारिक नतीजे घोषित होने से पूरे तीन घंटे पहले ही एक प्रत्याशी के समर्थकों ने जीत की खुशी में नाचना-गाना शुरू कर दिया। बिना कोई आधिकारिक पुष्टि या चुनाव अधिकारी का सर्टिफिकेट मिले ही ढोल-नगाड़ों की थाप पर प्रत्याशी को साफा पहनाकर गांव की गलियों में विजयी जुलूस तक निकाल दिया गया। हालांकि, देर रात जब चुनाव अधिकारी ने अंतिम आंकड़ों की घोषणा की तो पूरा माहौल अचानक मायूसी में तब्दील हो गया।