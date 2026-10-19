मां दुनिया से विदा हुईं तो बेटे ने उनकी आंखों और शरीर को बना दिया दूसरों की जिंदगी की उम्मीद

इस निर्णय के पीछे अचानक उपजा विचार ही नहीं, बल्कि सेवा की भावना से जुड़ा एक पुराना संकल्प भी था। महावीर इंटरनेशनल नागौर के अध्यक्ष विमलचंदनाहटा और पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र संखलेचा के अनुसार, करीब तीन महीने पहले डॉक्टर डे पर आयोजित सम्मान समारोह में सुभाष चंद ललवानी देहदान और नेत्रदान के महत्व से प्रेरित हुए थे। कार्यक्रम में चिकित्सकों के साथ देहदान-नेत्रदान का संकल्प लेने वाली विभूतियों का सम्मान किया गया था। उसी दौरान सुभाष ललवानी ने अपनी पत्नी विजया ललवानी के साथ स्वयं देहदान का संकल्प पत्र भी भरा था। मां के निधन के बाद उन्होंने इसी सोच को व्यवहार में उतारा। परिवार ने पारंपरिक अंतिम संस्कार के बजाय पार्थिव शरीर चिकित्सा शिक्षा के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। यह भावनात्मक रूप से कठिन घड़ी थी, लेकिन परिवार ने व्यक्तिगत दुख के साथ समाज के हित को भी महत्व दिया। सुभाष ललवानी के पिता चंचलमनललवानी भी सामाजिक और धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। ऐसे में परिवार का यह निर्णय सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है।