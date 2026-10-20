नागौर में बड़वासन माता मंदिर संस्थान की बैठक को लेकर तनाव, मौके पर पहुंची पुलिस

Nagaur Mundwa Temple Clash: मूंडवा (नागौर): नागौर जिले के भडाणा गांव की सरहद में नेशनल हाईवे-58 पर स्थित बड़वासन माता का मंदिर लोढा जैन समाज की गहरी आस्था का प्रमुख केंद्र है। लोढा जैन समाज की कुलदेवी का यह एकमात्र मंदिर बताया जाता है। यहां साल भर देश के कोने-कोने से श्रद्धालु दर्शन और पूजन के लिए पहुंचते हैं। शारदीय नवरात्र के दौरान मंदिर में विशेष धार्मिक गतिविधियां होती हैं। घट स्थापना से एक दिन पहले ही साधकों और श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है।