सड़क पर दौड़ते ‘यमराज’, न नम्बर न कानून का डर!

अवैध खनन और परिवहन से जुड़े मामलों में कार्रवाई के दौरान पुलिस के सामने भी चुनौती खड़ी होती है। पुलिस टीम पीछा करती है तो कुछ डम्पर चालक रास्ते में बजरी खाली कर भागने का प्रयास करते हैं। सडक़ पर फैली बजरी से दूसरे वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है और यातायात भी प्रभावित होता है। ऐसी घटनाएं केवल यातायात नियमों के उल्लंघन तक सीमित नहीं हैं। ये पुलिस की कार्रवाई, अवैध खनिज परिवहन पर नियंत्रण और सडक़ सुरक्षा व्यवस्था के सामने भी गंभीर चुनौती पेश करती हैं। सवाल यह है कि बिना नम्बर प्लेट या पहचान छिपाकर दौड़ रहे वाहनों पर नियमित निगरानी क्यों नहीं हो पा रही और ऐसे वाहनों के मालिकों व चालकों की जिम्मेदारी कैसे तय की जा रही है?