नागौर में फसल बीमा फर्जीवाड़ा : ई-मित्र संचालक से शिक्षक बना आरोपी ब्यावर से गिरफ्तार

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दूसरे किसानों के खेतों का बीमा करवाकर फर्जी तरीके से क्लेम उठाने के मामले में आरोपी अधिवक्ता बीरबल कमेडि़या की पत्नी बसंती को पुलिस ने गत 13 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। पुलिस अधिकारियों ने अधिवक्ता बीरबल को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और देर रात गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दूसरे किसानों के खेतों का बीमा करवाकर फर्जीवाड़े से क्लेम उठाने को लेकर गत दिनों अधिवक्ता बीरबल कमेडि़या, उसकी पत्नी बसंती, भाई किशनाराम सहित अन्य के खिलाफ सदर थाने में मामले दर्ज कराए गए। इनकी जांच महिला थानाधिकारी सुरेश कुमार कस्वां कर रहे है। फसल बीमा में फर्जीवाड़ा को लेकर इस साल अब तक कुल 37 मामले दर्ज हो चुके है।